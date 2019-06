Solstizio d'estate all'anfiteatro romano di Arezzo

Venerdì 21 giugno 2019 il Polo Museale della Toscana, in occasione della Festa della Musica e della Giornata Internazionale dello Yoga, invita a festeggiare il Solstizio d'Estate all'interno dell'Anfiteatro Romano di Arezzo con l’iniziativa gratuita “MORNING SOUNDS AND YOGA. Summer solstice awakening”. Dalle ore 6.30 alle ore 8.00 Claudia Roselli condurrà una lezione di Hatha Yoga accompagnata dalle ambientazioni sonore di Giovanni Fabiani, Piero Livi, Giacomo Manneschi e Roberto Paris. Per partecipare è consigliabile prenotarsi al Museo Archeologico Nazionale (tel. 0575.21421) e presentarsi all’ingresso dell’anfiteatro in via Crispi alle ore 6.00 muniti di tappetino o telo e vestiti con abiti confortevoli.

Per chi poi fosse curioso di conoscere la storia del luogo dell’iniziativa, alle ore 8.30 sarà possibile visitare l’Anfiteatro romano e il Museo Archeologico Nazionale accompagnati dai professionisti del Centro Guide Arezzo e Provincia, pagando una quota di 4 euro oltre il prezzo del biglietto (gratuito fino a 18 anni, 2 euro fino a 25 anni, 6 euro sopra i 25 anni). Per informazioni e prenotazioni: tel. 0575.21421 (Museo). In collaborazione con MUNUS Arts & Culture e con il Liceo Musicale “F. Petrarca”.