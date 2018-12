Simone Piccini presenta “Wanderhang, un viaggio intorno al mondo”

L'aretino Simone ha lasciato un impiego con posto fisso e la sicurezza della propria routine per realizzare un sogno e una ricerca: fare il giro del mondo senza mai staccare i piedi da terra. Ovvero ha bandito ogni forma di trasporto aerea e ha percorso tutti e cinque i continenti, oltre 100.000 kilometri, in due anni di tempo. Ovviamente questa avventura è diventata anche un viaggio all’interno di se stessi. Conoscendo persone, luoghi remoti, usanze e speranze ci accompagnerà in un viaggio davvero unico e suggestivo.