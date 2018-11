Requiem di Mozart all’auditorium Berretta Rossa di Bibbiena

L’Orchestra instabile di Arezzo (Oida) eseguirà la Messa di Requiem in Re minore K626 di Wolfang Amadeus Mozart, diretta dal M° Alessio Tiezzi.

Il Requiem di Mozart per soli, coro e orchestra è uno dei più affascinanti e potenti capolavori musicali di ogni tempo. È allo stesso tempo una delle partiture più discusse di tutto il suo repertorio, divenuta leggenda non solo per la sua straordinaria bellezza, ma anche per tutti i retroscena che ruotano attorno ad essa e che restano irrisolti. Seppur commissionata da anonimo committente, una serie di testimonianze del tempo concordano sul fatto che Mozart fosse in qualche modo consapevole di lavorare alla propria messa funebre. In ogni caso è considerato il suo testamento musicale.

Accanto all’Orchestra Instabile di Arezzo, per l’occasione affiancata dall’Orchestra Poliziana di Montepulciano un cast di eccezionali solisti: il soprano Laura Andreini, il mezzosoprano Lilly Jørstad, il tenore Marco Recinai e il basso Gabriele Lombardi. I 52 orchestrali eseguiranno il Requiem con 90 coristi della Corale Poliziana diretta da Judy Diodato e del Firenze Vocal Ensemble diretto da Ennio Clari.

La stessa formazione si è già esibita circa 20 giorni fa al teatro del Maggio Fiorentino alla presenza del Maestro Zubin Mehta. La magia del Requiem andrà in scena domenica 2 dicembre all’auditorium Berretta Rossa di Bibbiena alle 17.30, con un coro più contenuto, ma con la stessa bellezza della musica di Mozart.

L’ingresso è a offerta libera, ma per la peculiarità della serata è consigliata caldamente la prenotazione del posto che può essere effettuata contattando la segreteria di Oida tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 al numero 339 7346471 oppure scrivendo una email a sviluppo@oidarezzo.it.

I concerti del Requiem ad Arezzo e Bibbiena sono organizzati con la collaborazione del Polo Museale Toscana e della pro-loco di Soci.

Oida Orchestra instabile di Arezzo nasce dall’incontro delle più importanti realtà del territorio: Associazione Guido Monaco, Kairos, Accademia Musicale Valdarnese, Opera Viwa, Quinte tra le note, So.No.Ro., Voceincanto, Orchestra Giovanile Arezzo, Scuola di Musica Le 7 Note, Spazio Seme. Le attività di Oida sono patrocinate dalla Provincia di Arezzo e dai Comuni di Arezzo, Bibbiena, Castiglion Fiorentino, Cortona e Sansepolcro e sono sostenuti da Euronics e Artecerreta.

