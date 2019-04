VII raduno degli ex appartenenti al 225° RGT di Fanteria “Arezzo”

Come da consolidata tradizione, anche quest’anno gli ex commilitoni del Reggimento terranno il consueto raduno presso il monumento sito nell’ex piazzale della Caserma Cadorna, avvalendosi della preziosa collaborazione della sezione A.N.B. "P.T. Caporali" di Arezzo e della Sezione del Fante di Arezzo. Nella medesima occasione si terrà il Raduno Interregionale della Fanteria - Regione Toscana - Associazione Nazionale del Fante e il Raduno Provinciale di Arezzo - Associazione Nazionale Bersaglieri. La manifestazione è prevista per il giorno 25 maggio c.a. Il ritrovo è alle 15:00 nel piazzale della ex caserma Cadorna, da dove partiremo per le vie di Arezzo capitanati dall'ultimo Comandante del 225° Reggimento Fanteria Arezzo Generale Antonio Radogna, e scortati e allietati dalle note della Fanfara in congedo dei bersaglieri. Si partirà in direzione parco Mancini dove verrà deposta una corona presso monumento dedicato al Bersagliere Tenente Giuseppe Mancini, M.O.V.M. e a tutti i Bersaglieri d'Italia.Da li ripartiremo in direzione "Sacrario" in via dell'Anfiteatro dove verrà deposto un mazzo di fiori in memoria di tutti i Caduti. Passando per le vie del centro, con sosta nelle Piazze di Sant'Agostino e San Francesco dove la Fanfara dei Bersaglieri ci allieterà con la sua musica. Da li direzione Caserma dove il Generale ordinerà ancora una volta l'alzabandiera e si depositerà una corona ai Caduti. A fine cerimonia rimarremo tutti assieme a cena dentro l'ex circolo ufficiali, aspettando le ore 21:00 per l'inizio del concerto che si svolgerà nell'ex auto-sezione dalla fanfara in congedo.F/te Matteo Pieri

