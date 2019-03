“Le Quattro piume” al Circolo Aurora

Il Fronte della Gioventù Comunista di Arezzo, in collaborazione con il Circolo Aurora presenta la proiezione del film “Le Quattro piume”.

Questo cult, rappresenta in maniera calzante e diretta le tematiche del colonialismo e gli effetti ad esso connessi. Considerando le circostanze geopolitiche attuali, è non solo giusto, bensì doveroso, affrontare un tema che sembra non appartenere alla memoria storica del nostro tempo. Solitamente si tende a pensare che con le lotte per l'indipendenza dei paesi del terzo mondo, il fenomeno del colonialismo occidentale sia terminato con una rovinosa disfatta politica. La realtà di oggi, invece, ci mostra un quadro del tutto differente: dalle mire americane nei confronti del petrolio venezuelano alla vertiginosa espansione economica cinese tramite il progetto “La Nuova Via Della Seta”. Questi due semplici esempi per far capire che sono soltanto cambiate le dinamiche di azione e non l'anima, di un sistema economico che con il passare del tempo, sta mettendo a repentaglio decenni di sofferente lotta e sanguinose conquiste.