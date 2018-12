Scocca l'ora del casting del film di Pinocchio con Benigni in Valdichiana

Scocca l'ora del casting toscano per il nuovo film di Pinocchio di Matteo Garrone, con Roberto Benigni nei panni di Geppetto. Un provino per numerose comparse, sia maschili che femminili, senza, necessariamente, precedenti esperienze di recitazione. La selezione riguarderà le riprese che verranno effettuate in Valdichiana, a cavallo tra le province di Siena e Arezzo, nella tenuta La Fratta, nel comune di Sinalunga.

Il film

Il lungometraggio è firmato dal regista Matteo Garrone, che ha ottenuto successo internazionale con Gomorra, ma è stato premiato anche per L'imbalsamatore, Reality, Il racconto dei racconti e il recente Dogman. Il suo prossimo film, Pinocchio, dovrebbe uscire nelle sale nel 2020 e le riprese inizieranno nei prossimi mesi. Arriva a distanza di quasi venti anni dal precedente girato da Roberto Benigni. E proprio Benigni, che nel suo Pinocchio aveva recitato nella parte del burattino, questa volta vestirà i panni di Geppetto il falegname, babbo di Pinocchio. La pellicola, basata sulla fiaba senza tempo di Carlo Lorenzini detto Collodi, sarà girata, oltre che in Toscana, anche in Puglia e nel Lazio.

Pinocchio 'nasce' in Valdichiana

Le riprese 'chianine' del film saranno quelle iniziali della vicenda, girate in un paio di settimane a cavallo tra febbraio e marzo 2019. In Valdichiana sarà infatti ricreato il paese di maestro Geppetto, dove il burattino Pinocchio vede la luce. Il set naturale per il borgo di Geppetto è la tenuta La Fratta, a una manciata di chilometri dai comuni di Foiano della Chiana e Cortona. Una fattoria risalente al '500, che, negli spazi al coperto e allo scoperto dovrebbe fornire l'adeguata atmosfera al film. E il legame con la Valdichiana e i film di Pinocchio così si rinnova: Roberto Benigni, premio oscar con la Vita è bella (girato ad Arezzo), in Valdichiana è nato (nella frazione di Manciano-La Misercordia di Castiglion Fiorentino), e in Valdichiana ha scritto proprio il suo Pinocchio. Assieme allo sceneggiatore Vincenzo Cerami si chiudeva al castello di Gargonza, a Monte San Savino, per definire la sua opera.

Il provino

E a due mesi di distanza dal primo ciak, ecco la produzione cerca comparse in Valdichiana. La notizia dell'imminente casting ha già suscitato enorme interesse in zona. L'appuntamento è fissato per giovedì 20 dicembre 2018 a Bettolle, in provincia di Siena, all'interno del salone dello stadio, dalle 10 alle 13. Non è richiesta alcuna precedente esperienza di recitazione e i costumi verranno forniti da una sartoria specializzata.