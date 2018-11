Proiezione di “Iuventa” il documentario di Michele Cinque

All'Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini inaugurerà la nuova stagione di, la rassegna di cinema a cura dell'

Proiezione di “Iuventa” documentario di Michele Cinque, che sarà presente in sala, sulle attività della nave che i fondatori dell’associazione Jugend Rettet hanno utilizzato per salvare la vita di 15.000 persone in mare aperto, tra l’Africa e l’Europa. Un simbolo di partecipazione e di lotta per la difesa dei diritti umani, finita poi al centro di una bufera giudiziaria e mediatica (ingresso gratuito in occasione di Festa della Toscana).

Inizio ore 21.30 Info www.lefornaci.org | auditoriumlefornaci@gmail.com | auditorium Le Fornaci, via Vittorio Veneto 17, Terranuova Bracciolini

Ingresso intero 5€, ridotto 4€ (per under 26 / over 65), abbonamento 10 spettacoli 30€, 5 spettacoli 17,50€