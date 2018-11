All'Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini nuova stagione di Cinema 9 e ½, la rassegna di cinema a cura dell'associazione Macma (ingresso intero 5€, ridotto 4€).

Proiezione di “Don’t forget me”, black comedy di Ram Nehari con Nitai Gvirtz, Eilam Wolman premiata al Torino Film Festival 2017 come miglior film. La pellicola parla di Tom (una ragazza nonostante il nome maschile) ricoverata in una clinica per disturbi alimentari, e Neil, musicista psicotico che decidono insieme di tentare un’improbabile fuga senza meta nella notte tra Gerusalemme e Tel Aviv.

Inizio ore 21.30 Info www.lefornaci.org | auditoriumlefornaci@gmail.com | auditorium Le Fornaci, via Vittorio Veneto 17, Terranuova Bracciolini (AR)

Ingresso intero 5€, ridotto 4€ (per under 26 / over 65), abbonamento 10 spettacoli 30€, 5 spettacoli 17,50€