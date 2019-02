Prima uscita del carnevale: A Foiano la scoperta dei carri dei cantieri di fronte alla giuria

Cinque domeniche di festa a Foiano della Chiana con il carnevale più antico d'Italia.

La prima oggi, la più importante, con i quattro mega carri dei cantieri che sfileranno di fronte alla giuria di esperti secondo l'ordine di estrazione, per essere giudicati, così come i loro gruppi mascherati.

Per primo uscirà Bombolo che presenta “Follemente”, un'allegoria della cupa pazzia dell’uomo del nuovo secolo che condiziona la quotidianità. Non esiste tuttavia solo la pazzia mostruosa, ma anche quella “buona” che riguarda i geni, i visionari e gli artisti. Come convivono questi due elementi?

Seguiranno i Nottambuli, che porteranno in scena “Nuda Veritas”, il sentimento dell’uomo occidentale che si trova a vivere in uno spazio omologato e prova smarrimento e tra una serie di figure allegoriche andrà alla ricerca di se stesso. Terzo il carro degli Azzurri che si presenta con “Primavera Silenziosa”, un carro che cerca di analizzare il rapporto tra la natura e l’uomo nel tentativo di rendere quest’ultimo parte integrante di un sistema che negli ultimi anni ha contribuito a minare. Una figura principale che è metà rapace e metà uomo che tiene in mano il mondo. Il cantiere dei Rustici infine rappresenta “Racconto d’autunno”, i ricordi di ciò che è stato, i rimpianti di ciò che poteva essere: le foglie morte sono le occasioni perdute, antiche rovine il tempo andato e un avvoltoio gigante è la bestia del rimpianto ma è il viaggiatore il protagonista della storia che potrà essere ritrovata in un viaggio a ritroso nel tempo.

I portoni dei cantieri si sono aperti alle 10:00 e in ordine di estrazione per la sfilata i carri si sono mostrati alla folla: Bombolo - Nottambuli - Azzurri - Rustici. Li potete ammirare allegati a questo articolo, nelle prime foto che arrivano da Foiano della Chiana a cura di Jonathan Barillari.

Ma non solo Foiano:

