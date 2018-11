Pranzo di natale 2018 - ClubAlfa Toscana e ClubAlfa Marche

ClubAlfa Toscana & ClubAlfa Marche, con il patrocinio del comune di Citerna, insieme per organizzare una giornata dedicata alla grande passione per le Alfa.



Tutto pronto per il Pranzo di Natale in calendario per il 16 dicembre.



Programma:



- Ore 11.00-12.30 ritrovo nel centro storico di Citerna per accreditamenti, esposizione statica delle vetture in Corso Garibaldi e la possibilità di effettuare giro turistico in uno dei Borghi più belli d’Italia con brindisi prima della partenza alla volta del ristorante.ì

- Ore 12.30 partenza alla volta del ristorante

- Ore 13.00 pranzo di Natale presso ristorante La Pieve Antica - Loc. Monterchi - http://www.ristorantelapievevecchia.it



Menù - 35 euro a persona

Taglieri di salumi e formaggi Toscani

Tagliatelle fatte a mano al ragù di Chianina in bianco

Cappellacci al tartufo nero

Tagliata di Vitello al rosmarino

Patate arrosto

Verdure gratinate

Crostate e cantucci con Vin Santo

Acqua vino bianco/rosso caffè



Menù vegetariano - 30 euro a persona



Antipasto misto vegetariano

Tagliolini fatti in casa con tartufo nero

Ravioli fatti in casa di ricotta e spinaci con porcini e pomodorini

Degustazione di formaggi con marmellate

Verdure di stagione

Crostate e cantucci con Vin Santo

Menù Bambino - 15 euro (gratis sotto i 5 anni)

Penne al pomodoro / o al ragù / o panna cotto

Cotoletta alla Milanese con patatine fritte / oppure la Scaloppina al limone



Prenotazione obbligatoria entro e non oltre sabato 8 dicembre

Info: Toscana Marco 3294773239 email marco@alfaraceproject.it

Marche: Matteo 3285427349 email matteo.giuliani.84@gmail.com

Gallery