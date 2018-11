In scena presso il Cinema Nuovo di Capolona “Voglio la Luna”, la rassegna di teatro ragazzi per famiglie e bambini di tutte le età realizzato dalla NATA in collaborazione con il Comune di Capolona, il Comune di Subbiano, l’associazione Cine Ciak e Quelli della Karin, e infine l’Ics Garibaldi Capolona.

Prossimo appuntamento venerdì 23 novembre ore 21 la compagnia Nata propone “Noi s'era tutti” di e con Cinzia Corazzesi PRIMA NAZIONALE Evento speciale per adulti e ragazzi dai 11 anni in su

Cinema Nuovo Capolona

Via Vittorio Veneto 37, 52010 Capolona (AR)

Ingresso € 5

Info e prenotazioni: 379 1425201 (anche sms e WhatsApp)

nata@nata.it