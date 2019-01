Laboratorio di movimento creativo con Marta Bevilacqua

Alle 15 a Spazio Seme la coreografa Marta Bevilacqua curerà un laboratorio di movimento creativo rivolto ai bambini dai 7 ai 12 anni che vogliono imparare giochi nuovi. Attivare un'educazione al sentire attraverso la danza significherà lavorare il più armoniosamente possibile sul singolo e sul gruppo. La partecipazione è gratuita su prenotazione.



I partecipanti saranno invitati a vedere Play with me della Compagnia Arearea, in scena domenica 3 febbraio alle 17:00 al Teatro Mecenate di Arezzo nell'ambito della rassegna Altre Danze_Portiamo i ragazzi a teatro.



Info e iscrizioni: 0575 630678 - 393 9913550 / info@sostapalmizi.it

Marta Bevilacqua collabora stabilmente con la Compagnia Arearea dal 1998. Si forma all’Accademia Isola Danza a Venezia diretta da Carolyn Carlson (2001). Tra le sue coreografie più premiate Nec Nec (Anticorpi Explò), Organon_sull'ingombranza del pensiero (Premio Equilibrio),Innesti_il corpo tecnico, Ruedis_ruote di confine. Viene coinvolta in progetti educativi e sociali che affondano nella realtà di tutti i giorni. È docente di danza contemporanea in centri di alta formazione come l’Accademia d’Arte drammatica “Nico Pepe” di Udine, l’Accademia delle Diversità di Bolzano, Lo Studio di Udine. Lavora con passione nella doppia dimensione del teatro e della danza urbana. Ha danzato come interprete con Adarte, Aldes, Balletto Civile, Ersilia Danza, Naturalis Labor, TPO, CSS Teatro stabile d'innovazione del Friuli Venezia Giulia, Versilia Danza. È stata coinvolta in importanti progetti internazionali, quali Luoghi Comuni con la performance Dafne_per una mitologia urbana(2011); Writing site by site in Graz con Panta Rei_per una filosofia urbana (2012); Dance Channels con Oltre La Luna. Tra le sue ultime produzioni figurano Schnurrbart_Fritz secondo Lou, Play With Me, Le Quattro Stagioni e Le Quattro Stagioni_From Summer to Autumn (selezionato per Nid Platform 2017).