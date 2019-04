"Mamma guarda, l'ho fatto io!" al Cassero di Montevarchi

“MAMMA GUARDA, L’HO FATTO IO!”

È l’evento tematico organizzato in prossimità della feste della mamma e dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni. Sabato 11 maggio, dalle 16.30 alle 17.30, dopo una breve visita alle figure delle mamme di ieri e di oggi tra le sale del Museo, i piccoli partecipanti realizzeranno con le proprie mani e con il proprio ingegno, utilizzando materiali di recupero un piccolo dono per la festa della mamma. L’iniziativa si svolge nell’ambito dell’iniziativa Amico Museo 2019 della Regione Toscana. L’attività è a cura dalla Cooperativa Itinera C.E.R.T.A. Il costo è di 6,00 euro e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 055 9108274, info@ilcasseroperlascultura.it