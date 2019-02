Ottava giornata mondiale della radio al Museo dei Mezzi di Comunicazione

Nella settimana del 13 febbraio, da 8 anni a questa parte, è stato indetto da UNESCO a livello mondiale il World Radio Day.

Con la presente siamo a informare della celebrazione dello stesso presso la nostra Città al Museo dei Mezzi di Comunicazione del Comune di Arezzo (Via Ricasoli 22):



Nella mattinata di sabato 16 febbraio 2019 avverrà la celebrazione della VIII° GIORNATA MONDIALE DELLA RADIO, indetta da UNESCO, che vedrà la collaborazione con: Centro per l'UNESCO di Arezzo, il Centro per l'UNESCO di Firenze, Rai Sede Toscana e RadioFly.



La giornata sarà occasione di celebrazione dei 50 anni dallo sbarco sulla Luna; sarà evidenziata l’importanza delle frequenze usate durante le trasmissioni, indispensabili per i collegamenti interspaziali tra gli astronauti, con la navetta e con la Terra.