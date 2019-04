Sabato 18 maggio, dalle ore 16, si terrà il FINISSAGE DELLA MOSTRA “SERGIO TRAQUANDI. GIOIELLI DI OGGI E MODELLI DI IERI PER FOTOGRAFARTE 9” realizzata nell’ambito dell’iniziativa Amico Museo 2019 della Regione Toscana. In concomitanza dell’evento di chiusura della mostra, sarà organizzato anche il nono compleanno del Museo del Cassero. Nella stessa serata anche il museo montevarchino aderisce all’evento della NOTTE DEI MUSEI e rimarrà aperto in orario serale dalle 21 alle 23 con ingresso gratuito