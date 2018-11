"Dietro le quinte della Giostra del Saracino" sotto le Logge Vasari

“Un tripudio di colori, fra sfavillanti armature, mirabili costumi, giochi di bandiere, suoni di chiarine, cavalli che corrono lungo la lizza sormontati dai cavalieri nella loro sfida contro il Buratto. E, alfine, il giubilo con l’ambita lancia d’oro”. E’ con queste parole che l’Associazione Imago presenta la mostra “Dietro le quinte della Giostra del Saracino”, allestita sotto le Logge Vasari quale collaterale della biennale Arezzo & Fotografia in svolgimento da oggi (inaugurazione in via Vittorio Veneto alle 18.30) fino al 16 dicembre.

Già nella passata edizione di Arezzo&Fotografia, l’Associazione Fotografica Imago ha documentato l’attività dei quattro Quartieri. In questa seconda parte, il progetto si focalizza sui soggetti “neutrali”: su quanti, cioè, pur non legando il proprio impegno direttamente ad un Quartiere, forniscono un determinante contributo alla riuscita della Giostra.

Dagli operai impegnati nell’allestimento di Piazza Grande allo scultore della lancia d’oro, dai musici agli sbandieratori, dal maestro di campo ai fanti, ai vessilliferi e ai valletti del Comune, dalla giuria alla magistratura, dall’araldo al cancelliere, dal coordinatore della regia al sindaco e a tutti agli altri operatori. Come tessere di un mosaico, le loro attività si combinano e consentono alla Giostra del Saracino di confermarsi, anno dopo anno, gioiello di Arezzo. I fotografi di Imago hanno effettuato una serie di uscite presso i protagonisti della celebre manifestazione, immortalandoli tuttavia nell’attività precedente e preparatoria alla Giostra in sé, allo scopo di testimoniarne l’impegno, la passione e il grande lavoro da essi profuso. Novanta immagini per emozionarsi attraverso i volti, i gesti e i momenti della Giostra del Saracino.

La manifestazione Arezzo & Fotografia si svolgerà nei giorni 1, 2, 8, 9, 15 e 16 dicembre 2018 con orario 10.30-19.30 e con ingresso gratuito presso la rete di spazi espositivi distribuiti nel centro storico cittadino. La mostra “Dietro le quinte della Giostra del Saracino”, sarà esposta presso il civico n. 7 delle Logge Vasari (http://www.arezzoefotografia.com/mostre?ID=102).

I soci Imago che hanno documentato le attività dei soggetti "neutrali" dietro le quinte della Giostra del Saracino sono: Cinzia Gasparini, Fabrizio Lasi, Giovanni Tiezzi, Lorenzo Marinelli, Maria Vittoria Rossi, Massimo Mattesini, Matteo Dottorini, Michele Sbardellati, Paolo Menchetti, Riccardo Mazzi, Sara Carosso, Stefania Bracci.