Camucia di Cortona, 66a edizione della mostra dei bovini di razza chianina

In Piazza Chateau Chinon a Camucia di Cortona, sabato 13 aprile, la Cortona Sviluppo srl gestisce ed organizza per conto dell’amministrazione comunale e con la partecipazione dell’Associazione Regionale Allevatori della Toscana e della Banca Popolare di Cortona, la MOSTRA PROVINCIALE DEI BOVINI DI RAZZA CHIANINA, edizione riveduta e ampliata della tradizionale MOSTRA DEL VITELLONE, giunta quest’anno alla 66^ edizione.

Piazza Chateau Chinon, sede della manifestazione, ospiterà per l’occasione quaranta bovini, vitelloni da macello e femmine da carne pregiata, degli allevamenti delle province di Arezzo e Siena. La manifestazione coinvolge, infatti, gli allevamenti di tutte la vallate: Valdichiana aretina e senese, Casentino e Valtiberina. Gli allevatori concorrono alla piena riuscita dell’iniziativa, partecipando con i migliori soggetti chianini in loro possesso. La mostra fieristica ha lo scopo di rivalutare l’allevamento della razza chianina, risorsa fondamentale del nostro territorio. Un’occasione unica per celebrare la professionalità degli allevatori che ogni anno offrono uno spettacolo prodigioso portando in mostra capi di straordinaria qualità e bellezza.

“Da sessantasei anni la mostra del Vitellone di Camucia - dichiara il sindaco Francesca Basanieri - ci racconta una storia incredibile che ci riporta alla memoria le tradizioni più radicate della Valdichiana. Il pensiero và subito alla razza chianina che tanto peso ha avuto nella storia della nostra valle e tanta importanza ha avuto nella economia delle famiglie. Quest’anno poi la concomitanza con una manifestazione come Chianina&Syrah,che si svolge proprio in questi giorni a Cortona, dà ancora maggiore spessore alla mostra del Vitellone. Il panorama produttivo agricolo è profondamente cambiato ma grazie a manifestazioni come questa la memoria e le tradizioni non sono andate perdute, anzi, con la forza della tenacia e della passione di tanti allevatori, di Enti Locali e sponsor illuminati, oggi si può ancora parlare di razza chianina con orgoglio e prospettiva. Il Comune di Cortona ha sempre guardato a questa manifestazione come alla punta di diamante di un intero settore, quello zootecnico, che è uno dei pilastri non solo dell’economia ma anche uno degli elementi caratterizzanti della storia e della cultura di tutta la Valdichiana. Un grazie, quindi, a tutti gli allevatori per la loro presenza, agli organizzatori della Cortona Sviluppo per l’efficienza e la puntualità del loro lavoro, alla Banca Popolare di Cortona per la sua strategica vicinanza ed un grazie a tutti coloro che annualmente si impegnano per la riuscita di questo evento".

Questo il programma:

Ore 6,00 - 8,00 arrivo e sistemazione animali;

ore 9.00 apertura mostra

Ore 10,00 inizio lavori della Commissione giudicatrice

ore 11.00 piccola degustazione di carne chianina a cura dell'istituto professionale A.Vegni

Ore 11,30 lezione” I criteri i una corretta valutazone della Razza Chianina” tenuta da un gruppo di studenti dell’Istituto Tecnico Agrario Vegni

Ore 12,30 premiazione

Ore 14 chiusura mercato