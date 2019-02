Le selezioni di Miss Principessa d'Europa al ristorante La Torretta

Sabato 2 Marzo, come ormai da tradizione si tiene, per il sesto anno consecutivo, presso il ristorante La Torretta, la selezione per quanto riguarda la regione Toscana al concorso “miss Principessa d’Europa 2019”; la vincitrice si qualifica direttamente per la finale Nazionale a Settembre a Rimini le altre fasciate si qualificheranno per la finale regionale.

A presentare l’evento ci sarà Elisa Severi ex miss Toscana; le ragazze sfileranno con abiti di Moda Sposa e Vintage a cura di Ieri Oggi e Domani con acconciatura e trucco a cura di Free Style Arezzo.

Durante la serata “Ristorante La Torretta” propone una cena alla carta per la quale è gradita la prenotazione.

Sul sito www.principessadeuropa.com è possibile consultare il regolamento ed iscriversi al concorso.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso https://www.facebook.com/events/294039144592233/ link all’ evento facebook.