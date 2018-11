Mercoledì 5 dicembre alle 21.30 sul palco del teatro comunale di Cavriglia in scena “Like” di Stefano Santomauro e Francesco Niccolini produzione Pilar Ternera.

Per sottoscrivere la propria tessera c’è tempo fino a mercoledì 5 dicembre, data dello spettacolo di apertura con Monica Guerritore in Giovanna D’Arco.

Invariati i prezzi. Per ulteriori informazioni è sufficiente contattare Ufficio Attività Teatrali del Comune di Cavriglia - Telefono: 055 9669731 o posta elettronica: a.calcinai@comune.cavriglia.ar.it - teatro@comune.cavriglia.ar.it

L'Ufficio Attività Teatrali del Comune di Cavriglia è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 12:30.

Abbonamento. La campagna abbonamenti resterà aperta fino al 5 dicembre. Gli abbonati potranno assistere a tutti gli spettacoli nel cartellone di Fondazione Toscana Spettacolo . I prezzi: intero è di 70,00 €, ridotto 55,00 €.

Biglietti Invariati i prezzi dei biglietti rispetto alle precedenti stagioni teatrali quindi: intero € 16 / ridotto € 13

Promozioni Carta Studente della Toscana Biglietto ridotto € 8 studenti universitari (il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta) Riduzioni Soci Unicoop Firenze, “biglietto futuro” under 30, possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti), over 60 e gli abbonati della stagione teatrale di Castelfranco Piandiscò Promozioni biglietti Coop Per i soci Coop è attiva la promozione 1000 punti mille emozioni. Info e adesioni presso i punti vendita Unicoop Firenze Questo il cartellone di “Fondazione Toscana Spettacolo”