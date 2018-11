Le cantore dalla Toscana al Mondintero in scena

Torna Storie in Con-fusione, la stagione teatrale 2018-2019 del comunale di Laterina, curata da Dritto e Rovescio, in collaborazione con il Comune di Laterina Pergine Valdarno, con la direzione artistica di Riccardo Vannelli. Nel cartellone principale 11 spettacoli che da novembre a maggio si avvicenderanno sul palcoscenico; dalla prosa, alla musica, alla comicità, all’impegno sociale, alla tradizione popolare, all’ironia: una poliedrica offerta per ogni tipologia di pubblico. Nomi di spicco della stagione saranno David Riondino, Franco D’Aniello David “Dudu” Morandi Massimo Ghiacci dei Modena City Ramblers, la giovane cantautrice fiorentina Letizia Fuochi, Arlo Bigazzi e Chiara Cappelli, Alessandra Bedino, Francesco Dendi. Oltre cartellone principale c’è uno spazio riservato al teatro del territorio con il 2° concorso premio “Rosetta Roselli Città di Laterina Pergine Valdarno” a cura della Compagnia Monti in Laterina, che andrà in scena da gennaio ad aprile, e alla sezione Laterina in Musica a cura della Filarmonica Santa Cecilia.

Le cantore dalla Toscana al Mondintero con Angela Batoni, Lisetta Luchini e Chiara Riondino con le collaborazioni musicali di Giulio Clementi e Matteo Ceramelli TRE voci di donna per un percorso sul filo della memoria, dalle radici dell’albero della vita ai rami delle lotte, di ieri e di oggi. Al canto popolare dunque, dalla Toscana al Mondo intero, il compito di testimoniare e tramandare valori, storie, traguardi e percorsi fatti e da fare: le donne, i loro ritratti, il lavoro, l’emigrazione e non ultimo l’amore.