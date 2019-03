Latte Art con Michalis Karagiannis, vicecampione del mondo

Lezioni pratiche di decorazione di cappuccini con Michalis Karagiannis, il vice campione del Mondo di Latte Art 2018, al campionato mondiale tenutosi in Brasile nel novembre 2018. Il corso ha una durata di 4 ore durante le quali il campione mostra e spiega le sue tecniche. Possono partecipare massimo 8 allievi, ciascuno dei quali ha a disposizione un gruppo della macchina espresso, lattiere, latte ed accessori. Non ci sono requisiti di ingresso, ma una certa esperienza di base è gradita. Ogni allievo che abbia seguito l’intero corso riceve un attestato di partecipazione.



Il corso si svolgerà presso il Caffè River Training Centre di Arezzo via Martiri di Civitella 3, 52100 Arezzo – Italia Tel. +39 0575 403 545 – E-mail crtc.it@cafferiver.com Iscrizioni: https://shop.cafferiver.com/categoria-prodotto/formazione/



Caffè River Training Centre

Caffè River Training Centre è stato ideato non soltanto per offrire corsi di formazione specialistici ma anche per diventare uno spazio dedicato alla ricerca dell’eccellenza nel campo della caffetteria ed a fornire occasione d’incontro tra cultura ed industria.

Nel corso degli anni sono stati dunque realizzati eventi formativi di vario genere per, ad esempio, avvicinare il pubblico alla conoscenza del caffè o fornire orientamenti commerciali a coltivatori centroamericani.



Latte Art / Lab

La Latte Art, cioè l’arte di realizzare bellissime immagini sulla superficie del cappuccino armati soltanto di lattiera e latte montato, riceve sempre maggiore interesse in tutto il mondo. Per offrire la possibilità di apprendere direttamente dai migliori professionisti, ogni Caffè River Training Centre organizza corsi di formazione di Latte Art con campioni internazionalmente riconosciuti in eventi unici chiamati Latte Art / crash course.

