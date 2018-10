Incamminarsi giornate di studio sulla danza e il movimento

Uno spazio di fiducia e sensibilità per condividere un momento di scoperta attraverso il corpo. Una domenica al mese dedicata agli amatori e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla cultura del movimento. I diversi docenti, professionisti operanti nell’ambito della formazione, vi accompagneranno in un percorso di esplorazione creativo, semplice e rispettoso, aiutandovi a sviluppare l’immaginazione e la meraviglia del gesto. Raffaella Giordano si forma e lavora come interprete dal 1980 al 1984 con la coreografa Carolyn Carlson a Venezia. Negli anni successivi attraversa importanti esperienze in seno al Tanztheater di Wuppertal in Germania e nella compagnia l'Equisse in Francia. Nel 1985 è cofondatrice del collettivo storico Sosta Palmizi. Dal 1986 segue un personale percorso di ricerca dando vita a numerose opere corali e solistiche, fra le più significative Fiordalisi, …et anima mea…, La notte trasfigurata e Il Canto della colomba, Quore, Senza titolo, Cuocere il mondo, L’incontro, in collaborazione con la danzatrice e coreografa spagnola Maria Muñoz e nel 2017 il suo ultimo assolo, Celeste appunti per natura. Da sempre impegnata nell'ambito della formazione, promuove e dirige in sinergia con artisti e strutture del territorio nazionale percorsi di studio per la sensibilizzazione e lo sviluppo delle arti corporee. Collabora nel tempo a numerosi progetti teatrali, operistici e cinematografici con importanti registi e autori della scena contemporanea.

Protagonista nel film L’intrusa di Leonardo di Costanzo, presentato all’ultima edizione del Festival di Cannes, vince Il Premio Nuovo Imaie come miglior attrice rivelazione nel 2018. Dal '91 insieme a Giorgio Rossi dirige a Cortona in Toscana l’Associazione Sosta Palmizi, operando allo sviluppo di un luogo di riferimento e di sostegno per la danza italiana, nell’ambito della contemporaneità.

Prossimi appuntamenti:

* Elena De Renzio 24 febbraio

* Federica Tardito 24 marzo

* Giorgio Rossi 14 aprile

È possibile partecipare liberamente a uno o più incontri. Luogo > Loc. Fratta Santa Caterina, 125 - Cortona Orario dalle 10:00 alle 17:00 Costo 22 € Come raggiungere la sede dell’Associazione Sosta Palmizi > mappa Per informazioni e iscrizioni: Flavia Marini formazione@sostapalmizi.it / 347 8851126 Guarda il nostro sito per sapere chi siamo www.sostapalmizi.it