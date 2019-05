Flash Festival a Castiglion Fiorentino

Nato nel 2017, Flash Festival è un festival di musica, food e vino che connette persone provenienti da tutto il mondo con la cultura e le

tradizioni della Toscana. Presentando un cast di musicisti internazionali, e non, e collaborando con rinomate cantine e prestigiosi chef del territorio, il Flash Festival è un’esperienza live unica nel suo genere, sia in Toscana che nel mondo.

Situata nello scenario mozzafiato della Valdichiana e di Castiglion Fiorentino, la location del Flash Festival è il luogo ideale per mostrare il naturale fascino della Toscana insieme alla cultura ed agli eccellenti prodotti enogastronomici per i quali questa regione vanta di una fama mondiale. Aggiungendo al mix una line-up musicale vivace e ben curata, Flash Festival presenta lo speciale connubio tra musica, cibo e vino in un festival moderno mirato a far vivere momenti indimenticabili a tutti i visitatori attraverso l’incontro tra tradizione ed innovazione.