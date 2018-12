Dove nascono le farfalle. Incontro a Ponte a Poppi

Ultimo appuntamento con la rassegna “Gli incontri di Casentino Più”. A chiudere questo fortunato percorso sarà la psicologa Ilaria Artusi, che ha raccolto, in un bel libro, 18 storie, 18 casi, tra i più significativi del suo percorso professionale.

“Dove nascono le farfalle. Storie di psicoterapia e cambiamento”, è un libro forte, intenso perché nel narrare le patologie si prendono casi veri, persone, che faticosamente si sono liberate dai loro bozzoli e sono diventate farfalle. Hanno, in sostanza, superato la paura e accolto un cambiamento, talvolta radicale.

La suggestione è anche quella del cambiamento del terapeuta, un cambiamento prima di paradigma scientifico, ma anche interiore. Tutto ciò in un patto umano, davvero singolare, tra due individui sancito dalla scienza, ma riempito dalla reciproca umanità. E da questo emerge tutta la difficoltà di un lavoro che porta il professionista ad agire ed interagire in un equilibrio sempre instabile, mai uguale a se stesso.

La bellezza del libro sta proprio in questo: un libro che parla di umanità coinvolte in un percorso, non solo un libro scientifico, ma anche una narrazione, emozionata ed emozionante, di percorsi di vita vera.

L’incontro si terrà presso lo Store Mondadori di Ponte a Poppi alle ore 18. Anche in questa ultima occasione si regaleranno cinque libri ad altrettanti intervenuti grazie al contributo di Banca Mediolanum – Bibbiena per il fortunato progetto di Casentino Più “Regaliamo Libri, regaliamo sogni”. Ci sarà anche la diretta Facebook nel profilo di Lina Giorgi.