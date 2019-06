Musica, settimane del quartierista, le prove in piazza e tutti gli altri eventi di oggi

Campi estivi pieni di ragazzi a divertirsi da quando è finita la scuola, piscine aperte e tanrti eventi ogni giorno in tutta la provincia. Oggi si va dal concerto dell'Academy di 7 Note, le mostre, tra cui quella di Mimmo Paladino dislocata in varie location di Arezzo, le prove in Piazza Grande e le feste delle settimane del quartierista.

E voi cosa preferite? Musica, mostre, Giostra?

Le 7 Note Modern Academy in concerto

A Sansepolcro ti aspetta la mostra “LEONARDO DA VINCI: VISIONS”!

Leonardo da Vinci, mostra a Monte San Savino

“Wonderland art exhibition”. Al Valdichiana Outlet Village arriva l’arte contemporanea

Leonardo 500. La Tavola Doria dagli Uffizi al castello di Poppi

Emilio Isgrò per la Battaglia di Anghiari

L’arte immortale di Franco Fedeli 1969 - 2019

Spazio Marconi Fotografia, mostra collettiva

"Just an Illusion" di Maurizio Rapiti al Ristorante Falterona di Stia

De Divina Proportione, mostra al Mumec

Codex, la mostra di CasermArcheologica dedicata a Leonardo

Wildlife, mostra al Museo Paleontologico

La regola di Piero: Mimmo Paladino dialoga con il maestro della luce

“Emilio Isgrò per la Battaglia di Anghiari di Leonardo”, la mostra

Inaugurazione della mostra "con altri occhi" al museo archeologico del Casentino

Inaugurazione mostra "Il prospettografo" di Leonardo da Vinci

Il mondo nell'obiettivo, mostra a Bibbiena

Abiti in-Versi di Roberta Baiardi. Vestiti, foulard e sciarpe in mostra

Prorogata la mostra "Le Facce di Lu’"

Franco Fedeli espone a Castiglion Fiorentino. “L’arte immortale"

Mostra fotografica "Sulle orme dei pellegrini medievali compostellani e romei"

“Sediamoci a teatro” prosegue tra grandi autori e commedie originali

"Corri Arezzo", tornano gli appuntamenti con il podismo

I Giorni del Vino - Visite in cantina

Settimana del quartierista a Porta del Foro: il programma giorno per giorno

Torna Amico Museo, appuntamenti nell'Aretino e nel resto della Toscana

Porta Santo Spirito, al via la Settimana del Quartierista

La settimana del quariterista di Colcitrone

Summer camp smdg 2019

Summer camp Saione - S. Francesco stimmatizzato