"Etica e informazione", incontro con le grandi professionalità del giornalismo

Lunedì 29 aprile alle ore 17,30, presso la Galleria di Arte Contemporanea, è in programma l'incontro dal titolo “Etica e Informazione”, organizzato da associazione Castelsecco.

Una straordinaria serata, animata dal confronto di grandi professionalità nel campo del giornalismo e dell’informazione in generale. Assolutamente da non perdere per quanti sono vogliosi di approfondire attraverso quali meccanismi l’informazione, corretta e non, influisce nel nostro agire quotidiano. E qualcosa di più anche sui protagonisti di quella che, a volte, si pone come una vera e propria manipolazione.

Parteciperanno.

Sergio Rizzo: vice direttore di Repubblica, giornalista, saggista e scrittore, con una lunga carriera passata nei maggiori quotidiani quali Milano Finanza, Il Corriere della Sera, il Giornale … autore di best-sellers come “La Casta” con 1,2 mln di copie vendute e altri, tra i quali “La Cricca”, “Razza Stracciona”, “Se Muore il Sud”, “Il Pacco” e recentemente “La Notte che Uscimmo dall’Euro” … tutti accomunati da una visione critica nei confronti della classe politica.

Sergio Valzania: giornalista, autore di radio e televisione, già direttore di Rai Radio Due e Rai Radio Tre, scrittore di libri storici e biografie di grandi personaggi, quali “Napoleone”, “Jutland” e “Austerlitz” dedicate a grandi battaglie, “Wallestein” sul grande generale della Guerra dei Trenta Anni, ma anche frutto dei suoi molti viaggi sui cammini di Santiago e della Francigena come “La Via Lattea” e “Andare per le Cattedrali di Puglia” e molti altri.

Carlo Sorrentino: professore ordinario di Sociologia dei processi culturali presso l’Università di Firenze, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, dove insegna anche Giornalismo e sfera pubblica. Dal 2014 dirige la rivista Problemi dell’informazione. E’ componente del comitato scientifico di riviste italiane e straniere. Negli ultimi anni si sta occupando delle profonde trasformazioni del giornalismo conseguenti ai processi di digitalizzazione, nonché dei cambiamenti nella sfera pubblica attribuibili alle nuove culture partecipative. Su questi temi ha scritto tantissimi contributi su volumi e riviste italiane e internazionali e 11 libri, fra cui si segnalano: I percorsi della notizia, 1995; Il Giornalismo. Cos’è e come funziona, 2001; La società densa, 2008; Studiare giornalismo, 2013; Spazi fluidi, 2016.