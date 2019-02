“Niente su di noi senza di noi” a Poppi

“Niente su di noi senza di noi”. Continua il ciclo di incontri dedicati alle famiglie e agli operatori del settore sul tema del “Dopo di noi”. E’ una iniziativa della Fondazione Onlus “Riconoscersi” in collaborazione con la Asl Toscana sud est. Il secondo incontro è in programma lunedì 18 febbraio alle 10,30 all’Auditorium dell’Istituto comprensivo statale di Poppi. Sarà affrontato il tema: “Gli strumenti giuridici a servizio del progetto di vita”. L’iniziativa ha il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Bibbiena, Comune di Pratovecchio Stia e l’Unione dei Comuni Montani del Casentino. Gli altri incontri seguiranno il seguente calendario: lunedì 18 marzo “Il progetto di vita”; lunedì 15 aprile “Il progetto di vita e la sua attuazione”; lunedì 20 maggio “Strumenti di tutela patrimoniale”; lunedì 17 giugno “Il ruolo della Fondazione”. Per informazioni: tel 366 1257764.