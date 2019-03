I percorsi di Dialogo: come continuare? Convegno di chiusura del progetto di Cittadinanzattiva Toscana

I percorsi di Dialogo: come continuare? Ad Arezzo, sabato 16 marzo, alle ore 9, appuntamento alla Casa dell’Energia, nella sala Meeting, per il convegno conclusivo del progetto regionale Dialogo, di Cittadinanzattiva Toscana onlus, alla presenza della Regione toscana, delle istituzioni locali e della dirigenza dell’Azienda Sanitaria toscana Sud- Est.

“La finalità di questo progetto – spiega Cittadinanzattiva Toscana - durato quasi due anni e svoltosi attraverso 16 incontri su tutto il territorio toscano, è stata quella di produrre conoscenza e consapevolezza sull’uso più appropriato dei servizi territoriali socio sanitari, stimolando, ove possibile, la crescita della comunicazione, per ridurre la distanza tra le necessità quotidiane del cittadino e le risposte delle istituzioni”.

“L’esperienza fatta attraverso questo lungo percorso - prosegue Cittadinanzattiva Toscana - ci ha rafforzato nella convinzione che solo la via del confronto aperto è quella che consente di risolvere le difficoltà di comunicazione tra la cittadinanza e le istituzioni e di stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione. Nell’area sud est, e in particolare nella provincia di Grosseto, il Dialogo si è incentrato sul tema del benessere della comunità, trovando attiva collaborazione tra le associazioni, gli operatori socio sanitari, gli ordini professionali e l’azienda sanitaria e favorendo quell’alleanza utile alla cura, al recupero e al mantenimento della migliore qualità della vita. Ci auguriamo di continuare il positivo cammino nel ‘dialogo’, creando un osservatorio permanente sul disagio socio sanitario, dove la collaborazione tra cittadini e istituzioni diventi un indispensabile strumento per migliorare la qualità della vita della comunità locale e facilitare così anche la ‘governance’ dei territori”.