Fausto Coppi, un libro racconta la grandezza del mito

Nella giornata di domani (martedì 30 aprile) ad Anghiari è in programma un grande appuntamento per gli appassionati di ciclismo e per tutti gli amici de L’Intrepida. Alle 18 nella Sala del Consiglio del Comune di Anghiari (all’interno di Palazzo Pretorio) si svolgerà infatti la presentazione del libro della Minerva Edizioni “Fausto Coppi, La grandezza del mito”, evento promosso da L’Intrepida per scoprire a 100 anni dalla nascita “il Campionissimo come non lo avete mai visto”.

L’incontro è organizzato in occasione della 44° edizione della Mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina Toscana in corso di svolgimento ad Anghiari fino al 1 maggio, con il patrocinio del Comune di Anghiari e la collaborazione dell’Ente Mostra, dell’Associazione Pro-Anghiari, del Museo della Battaglia e di Anghiari, del Centro Studi Tra Cielo e Terra. Saranno presenti il sindaco Alessandro Polcri, il presidente dell’Ente Mostra Giovanni Sassolini, il presidente de L’Intrepida Fabrizio Graziotti, l’editore Roberto Mugavero e il curatore Luciano Boccaccini.

L’incontro sarà l’occasione per ricordare il più grande campione italiano di ciclismo di tutti i tempi, attraverso aneddoti e foto inedite. Fausto Coppi è stato professionista dal 1939 al 1959 e nella sua immensa carriera ha vinto tra l’altro 5 Giro d’Italia, 2 Tour de France, 1 Campionato del Mondo su strada (oltre ai 2 su pista), 5 Giro di Lombardia, 2 Milano-Sanremo, 1 Parigi Roubaix e 1 Freccia Vallone. Leggendaria fu la sua rivalità con Gino Bartali, che segnò la storia del ciclismo mondiale caratterizzando un’intera epoca.

Ingresso gratuito