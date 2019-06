Premio Casentino: in partenza la 44esima edizione

Tutto pronto per la 44esima edizione del premio scientifico-letterario Casentino.

L'evento si preannuncia rinnovato come fattivo testimone di una realtà culturale ormai tra le più evidenziabili (anche per la caratteristica relativa alla valorizzazione di giovani talenti e per l’attento vaglio delle opere edite ed inedite); si riaffermano così, ancora una volta, i valori che nel tempo hanno sempre difeso e rafforzato l’ormai storica radice del premio, giunto ormai alla sua 44° edizione.

Infatti, fondato in epoca pre-bellica da Gadda, Coccioli e Lisi, dopo l’interruzione della guerra fu fatto rivivere da Silvio Miano (al cui nome è legata la sezione umanistica) unitamente a Vittorio Vettori, che già all’età di vent’anni era stato segretario del Premio. Il Premio, tra i più antichi e significativi organizzati su scala nazionale, affida la Presidenza delle sezioni giornalismo e imprenditoria, economia, poesia, narrativa, narrativa per ragazzi, rispettivamente a Ivana Ciabatti, Giorgio Calcagnini, Silvio Ramat, Marino Biondi, Cristiana Vettori, Presidente del Premio Paolo Brunetti.

Le valutazioni sono affidate ad una competente, integerrima giuria che alla fine del suo lavoro di selezione, individua coloro la cui voce è parsa di più vasto significato e risonanza. In anni recenti, il Premio è stato arricchito con la sezione scientifica “Francesco Redi” (Economia, Ricerca, Medicina, Giornalismo) proprio per iniziativa del compianto Giuseppe Frunzi, che a lungo è stato Presidente del Centro Culturale ‘Fonte Aretusa’ e promotore della manifestazione oggi riconosciuta a livello internazionale. Il Premio Casentino rende inoltre omaggio tutti gli anni ad eminenti personalità della nostra cultura, assegnando i premi d’onore Casentino per la letteratura, il giornalismo, l’economia, la medicina e l’imprenditoria.

Quest’anno, la cerimonia di premiazione, nell’ormai tradizionale e prestigiosa cornice dell’abbazia di San Fedele a Poppi, si svolgerà sabto 22 giugno alle 16,30 e domenica 23, con inizio alle ore 9 con la Santa Messa celebrata da Padre Ciro Benedettini seguita dalla consegna dei premi a illustri personalità del mondo economico, scientifico e letterario. L’elenco dei premiati è vasto e indicativo; per la sez. scientifica “Francesco Redi” i Premi d’onore Casentino sono stati assegnati a: