Quell'edizione di Pinocchio del '46 dipinta da Marino "da Montevarchi" Parigi

Alle ore 17 nella sala del consiglio in Palazzo del Podestà, sarà presentata al pubblico la ristampa di una edizione del libro di Collodi “Le avventure di Pinocchio” del 1946 le cui illustrazioni sono state realizzate dal disegnatore Marino Parigi, detto Marino da Montevarchi (è questo il modo in cui si firma nei suoi lavori), nato nella cittadina valdarnese il 10 giugno del 1904.



La scoperta di questo disegnatore e del suo legame con il territorio è conseguenza della curiosità di Marcello Bossini.

Una delle sue tante ricerche, lo ha portato all’archivio storico di Collodi dove, quasi per caso, ha trovato un'edizione delle avventure di Pinocchio del 1946 le cui illustrazioni erano appunto di Marino Parigi.

Da lì la ricerca si è approfondita ulteriormente riuscendo a ricostruirne la vita dell'artista e illustratore montevarchino.

Marino Parigi dopo i natali a Montevarchi, da piccolo si trasferì con la famiglia a Firenze.

A 15 anni si arruola in Marina, mentre negli anni ’30 da studente sarà a Parigi per frequentare la scuola grafica di Paolo Federico Garetto.

Successivamente ha fatto ritorno a Firenze per frequentare l'Accademia di Belle Arti. Marino ha iniziato la sua attività professionale realizzando anche alcuni manifesti per la Pirelli, e proprio a Montevarchi nel 1926 ha realizzato la sua prima mostra.

Ha vissuto a Firenze fino al 1937 e dopo il matrimonio con Laura Vitali, Marino Parigi si è stabilito a Chioggia e infine ad Este (Padova), dove ha svolto la professione di insegnante.



Si è spento il 5 marzo del 1988 all’età di 84 anni.



Tra gli anni '30 e '40, ha ricostruito Marcello Bossini, Marino Parigi vive il suo momento professionale migliore e più sfolgorante, lavorando come pittore e illustratore, con commesse importanti per la cartellonistica e la pubblicità.

La ricerca condotta da Marcello Bossini è continuata per alcuni anni, grazie anche ai contatti da lui stabiliti con la figlia dell'artista che vive a Gemona in Friuli.

Con lo stesso nominativo "Marino da Montevarchi" ha firmato anche le illustrazioni dell'edizione del romanzo del burattino pubblicata nel 1946 da Alce a Milano.



Le illustrazioni grafiche del Pinocchio disegnato dall’artista montevarchino sono state in mostra circa 3 anni fa presso lo spazio soci del supermercato CoopFi, ma ora sarà possibile ammirare la completa ristampa delle “Avventure di Pinocchio” nell’edizione del 1946, proprio nell’incontro organizzato per la sua presentazione e al quale interverranno Marcello Bossini, il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, e la storica dell’arte Lucia Fiaschi, direttrice del museo Venturino Venturi di Loro Ciuffenna.