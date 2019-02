"Metti un sogno in musica", incontro e live a Le Fornaci

Alle 21.30 presso Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini (via Vittorio Veneto 19) invito all'ascolto con dibattito "Metti un sogno in musica" . Un evento sperimentale ed esperienziale durante il quale ascolteremo musica al buio e in un secondo momento discuteremo insieme delle suggestioni suscitate.

A cura di Daniele Malvisi (ingresso gratuito)