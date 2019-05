Fiera Antiquaria nel segno di Leonardo al Mumec

Esattamente un mese fa, nel sabato della Fiera Antiquaria di aprile, al Mumec ha preso il via la celebrazione del grande genio vinciano a 500 anni dalla sua scomparsa con l’avvio della manifestazione denominata “Leonardo da Vinci in De Divina Proportione”.

La serata di inaugurazione, davanti ad una platea di 130 persone, vide l’apertura del convegno da parte della Direttrice del Mumec, Valentina Casi, e la successiva illustrazione di Fausto Casi ed altri ospiti del progetto, sposato da Regione Toscana ed inserito, infatti, nel programma regionale “La Toscana di Leonardo” assieme ad altre manifestazioni del calibro di Palazzo Strozzi, Palazzo Vecchio e Museo Galileo di Firenze. Argante Ciocci fu l’ospite di punta della serata con una comunicazione su “Leonardo, Pacioli ed il disegno dei poliedri”. Un mese, quello di aprile caratterizzato da ponti e vacanze che hanno visto, con aperture ordinarie e straordinarie, moltissimi visitatori affollare le stanze del Mumec fra visite all’esposizione permanente e grande curiosità ed interesse verso la novità leonardiana.

A breve prenderà il via la seconda fase delle Celebrazioni Leonardiane in Territorio Aretino portate avanti dal Mumec Museo dei Mezzi di Comunicazione: venerdì 17 maggio alle ore 17:00, presso l’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo, alla presenza degli storici Prof. David Turrini e Prof.ssa Emanuela Ferretti, verrà inaugurata l’esposizione curata e realizzata dal Mumec della macchina prospettografica di Leonardo. Una seconda tappa caratterizzata da studi ed approfondimenti sulla tematica della prospettiva in diretto e naturale collegamento alla terza, prevista per l’estate aretina, fra codici e strumentazione scientifica. Entrambe le esposizione, al Mumec Museo dei Mezzi di Comunicazione ed a Casa Petrarca, saranno visitabili sino al 3 novembre 2019.

La Fiera Antiquaria di maggio continua quindi ad Arezzo nel segno Leonardo con la mostra “Leonardo da Vinci in De Divina Proportione” visitabile al MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione in Via Ricasoli 22 - Palazzo Comunale dalle 9,30 alle 17,30.