Dimmi 2019, prorogata la scadenza: c'è ancora tempo per presentare gli elaborati

Ancora tre settimane di tempo per partecipare a DIMMI Diari Multimediali Migranti Il concorso DIMMI 2019 si sarebbe dovuto chiudere martedì 30 aprile ma, diversamente da quanto previsto, rimarrà ancora aperto fino a lunedì 20 maggio 2019. Grazie a questa proroga, potranno inviare la propria storia anche tutti coloro che hanno scoperto il concorso da poco tempo. “Il racconto di sé come strumento d’incontro con l’altro”: è questo il presupposto del Concorso DIMMI 2019, indetto in occasione della XXXV edizione del Premio Pieve Saverio Tutino organizzato dall’Archivio Diaristico Nazionale e aperto alle prime 150 storie che arriveranno entro il 20 maggio 2019. L’idea è quella di promuovere una conoscenza più approfondita rispetto ai temi della migrazione, partendo dai ‘Diari Multimediali Migranti’ ovvero racconti in prima persona scritti dalle persone migranti sul nostro territorio, con l’obiettivo di costruire una nuova narrazione, superare gli stereotipi e le semplificazioni, contribuire alla crescita di una cittadinanza globale. Un’idea nata nel 2012 grazie al sostegno della Regione Toscana e che ha già portato – grazie alle prime tre edizioni del concorso – alla raccolta di oltre 220 narrazioni migranti. Il concorso 2019 s’inserisce nell’ambito di “DIMMI di Storie Migranti”, un progetto più ampio, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), guidato dalla Ong Un Ponte Per… e che vede la collaborazione di 47 partner tra organizzazioni non governative, associazioni, Comuni e Regioni.

Un comitato scientifico, composto da rappresentanti di diverse organizzazioni, si occuperà di valutare e ammettere al Concorso le prime 150 opere pervenute entro la data del 20 maggio 2019. I racconti potranno essere in forma scritta o servirsi di fotografie, immagini, e-mail, lettere e disegni, cartoline, video o musica, purché inediti e strettamente autobiografici, cioè riferiti a se stessi. Dovrà essere mantenuta la forma originaria della narrazione e l’autenticità del linguaggio (non verrà dato peso ad eventuali incertezze linguistiche e grammaticali). Non saranno accolte invece opere romanzate, bensì solo racconti veritieri che abbiano per tema la propria esistenza. Al concorso sono ammessi racconti di sé redatti anche non in lingua italiana. In tal caso è obbligatorio consegnare il testo (o video/audio) originale con allegata una traduzione in lingua italiana e qualsiasi altro materiale che permetta di valutare l’autenticità della narrazione. Il Comitato selezionerà poi una o più opere per assegnare una menzione speciale per ciascuna delle 2 seguenti categorie: autori e autrici che non abbiano compiuto il 21esimo anno d’età al momento della consegna della narrazione; autori e autrici che abbiano superato i 21 anni di età. Le opere scelte per la menzione speciale saranno premiate con la pubblicazione presso un editore di livello nazionale. L’annuncio delle opere vincitrici sarà dato in occasione della XXXV edizione del Premio Pieve “Saverio Tutino” che si svolgerà a Pieve Santo Stefano, Arezzo, nel settembre 2019.