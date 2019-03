Alimentazione e stili di vita, un incontro sulla salute

Secondo incontro aperto al pubblico per il ciclo “Ben-essere: incontri per la promozione di stili di vita salutari e consumi consapevoli”, organizzato da Unicoop Firenze (sezione Soci di Arezzo) in collaborazione con la Asl Toscana sud est.

L’appuntamento è per lunedì prossimo 11 marzo alle 17,30 nella sala soci del Centro*Arezzo di viale Amendola. Sarà affrontato l’argomento dell’alimentazione, i cibi e l’importanza di saper leggere le etichette dei prodotti.

Parteciperanno Patrizia Baldaccini (resp. U.O. Igiene degli alimenti e della nutrizione), Donatella Cortini del Dipartimento della Prevenzione e

Promozione della salute e Rosella Rocchi, resp. Ufficio Qualità Unicoop Firenze.

L’ingresso è libero.