Cortona in salute: il programma

“Cortona in Salute” Camminare è Benessere

16-17-18-19 Maggio 2019

Alimentazione sana,Vivere serenamente, Movimento è benessere,Conoscenza del Tumore e tecniche per combatterlo. Tra gli eventi:

Giovedi 16 Maggio

ore 17,30 - Sala del Consiglio Comunale Saluto della Sindaca di Cortona Francesca Basanieri Dott. Arturo Brocchi Medico di famiglia Prevenire il Tumore Dott. Attilio Spiezia Biologo della Nutrizione Corrette abitudini alimentari - Prevenire anche attraverso l’alimentazione Prof. Stefano Maria Mezzopera Adjunct Professor Luiss Bussiness School health risk management L’approccio olistico per la ricerca della felicità. Dott. Michele Guida ISDE Medici per l’Ambiente Note di genomica nutrizionale dell’olio extra vergine IGP Cortona. Stefano Rossi Presidente Associazione Biologica Agribiocert Agricoltura Biologica

Venerdì 17 Maggio

ore 17,30 Sala del Consiglio Comunale Dott. Pier Luigi Rossi Medico e Docente Scienza della Alimentazione Alimentazione e Salute consapevole Dott. Francesco Di Meco, M.D. Professor of Neurosurgey Dept of Pathophysiology and Transplantation Universety Milan- Director, Department of Neurological Surgey Istituto Nazionale Neurologico “Carlo Besta” (Mi) Chirurgia dei tumori cerebrali: Le nuove tecniche di imaging avanzato, realtà virtuale e aumentata, implicazioni per la formazione del neurochirurgo del III millennio.

Sabato 18 Maggio

P.zza Signorelli Ore 10 Cortona Mercato Settimanale Cortona, gli studenti dell’Istituto Agrario Vegni illustreranno ai clienti i benefici dei prodotti venduti (frutta e verdura ) Ore 15 il museo MAEC è Servito: Appuntamento di cultura enogastronomica a cura degli studenti dell’ISIS Angelo Vegni. Dedicata al XVIII secolo. Ore 21 Cortona Notturna: Camminare è Benessere. Passeggiata tra le bellezze nostrane accompagnati da AION Cultura Cortona che ci farà conoscere i nostri gioielli e il Dott. Zucchini Stefano Dir. U.O. Riabilitazione Funzionale Valdichiana Aretina, i benefici del muoversi. Al ritorno in piazza Signorelli sarà offerto un piccolo rinfresco.

Domenica 19 Maggio

P.zza Signorelli Ore 9 Mercatino dei Ragazzi e dei Prodotti Biologici della Valdichiana: Olio IGP Toscana Cortona e Vino del Consorzio Vini Cortona. Ore 12,30 Pranziamo insieme: Logge Signorelli. Vivere il pranzo dialogando. Vietati telefonini tablet ecc. Ore 16 Radio Incontri Divertiamoci in piazza. Animazione e diretta Live. Ore 19 I Piccoli del Piccolo Teatro di Cortona presso Seminario presenteranno la commedia: Il dottore per Forza…!?! Palestra in piazza a cura di: GROUPBOXING ACADEMY

Camminata notturna

L'appuntamento è per il 18 maggio alle ore 21, Cortona Notturna: Camminare Insieme

Passeggiata tra le bellezze nostrane accompagnati da: Eleonora Sandrelli che ci farà conoscere i nostri gioielli,

e il Dott. Zucchini Stefano Dir.U.O.Riabilitazione Funzionale Valdichiana Aretina che ci parlerà dei benefici del camminare.

Percorso:

Ritrovo P/zza Signorelli , Via Nazionale, Giardini del Partere, Sosta al Giardino della memoria, ‘Via del Crocifisso Porta Berarda (aperta per l’occasione) Viale Santa Margherita , Basilica della Santa, Porta Montanina, Visita chiesa di San Nicolò, Via San Nicolò, Via San Marco, Via Moneti, Visita Chiesa San Francesco, Via Maffei Piazza Signorelli-

* Al ritorno in piazza Signorelli sarà offerto un piccolo rinfresco.