Musica al San Donato con il duo Provenzani – Barbini

Domenica 3 marzo, alle ore 16.30, presso l’ auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo (Via Pietro Nenni, 20/22), è in programma un concerto d’eccezione che vedrà la presenza del duo formato da Luca Provenzani al violoncello (primo violoncello dell’ORT – Orchestra della Toscana) e Fabiana Barbini al pianoforte.

L’iniziativa è parte dalla stagione concertistica “Musica al San Donato”, organizzata da Associazione Le 7 Note e Azienda USL Toscana Sud Est in collaborazione con A.Gi.Mus. Firenze.

Coppia nell’arte e nella vita, i due musicisti festeggiano i 25 anni di attività della loro formazione ed eseguiranno un programma che spazia attraverso i secoli, con la Sonata n. 3 in sol minore per viola da gamba di J. S. Bach, la Sonata n. 5 in re maggiore op.102 n.2 di L. van Beethoven e la Sonata in re minore op. 40 di D. Šostakovič.

Considerato dalla critica come uno dei gruppi da camera più interessanti in Italia, il duo Provenzani – Barbini ha ottenuto nel corso della propria carriera numerosi riconoscimenti. Nel 1995 ha vinto il II premio al Concorso Internazionale di Caltanissetta e il I premio al Concorso ARAM di Roma che gli ha permesso di effettuare una tournée in Germania e Polonia. Nello stesso anno ha vinto il XIX Concorso F. Cilea di Palmi ottenendo inoltre il premio speciale della giuria per l’esecuzione di Beethoven. Nel 1997 ottiene il II premio al Concorso Città di Corsico (MI) ed il III premio al prestigioso Concorso Internazionale “Premio Trio di Trieste” ricevendo in entrambe le manifestazioni il premio speciale quale miglior duo italiano. Nel 1998 riceve il I premio con l’ambita menzione speciale al XXI concorso “Cilea” di Palmi. Nel 1999 consegue il I premio al prestigioso Concorso di Castelfranco Veneto aggiudicandosi inoltre il premio speciale per l’esecuzione di Brahms, ed una serie di concerti nelle più importanti stagioni italiane. Il Duo ha effettuato numerose registrazioni radiofoniche per la RAI ed ha suonato per prestigiose stagioni concertistiche (Amici della musica di Firenze, Mestre, Padova, Verona, Bologna Festival, Agimus nazionali, Cidim di Roma, Ravenna Festival, Teatro della Fenice, C.C. Bellunese, Musik- Halle di Amburgo, Accademia Chopin di Varsavia, Conservatorio di Lisbona, Asolo Musica, Rathaus di Lubecca)