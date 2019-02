George Cables e Victor Lewis in concerto per il Valdarno Jazz

Proseguono gli appuntamenti della 33/ma edizione del Valdarno Jazz Winter 2019.

Appuntamento George Cables e Victor Lewis, occasione più unica che rara per rivedere in azione insieme in Europa due dei giganti della musica afroamericana (ore 21.30, Auditorium Le Fornaci a Terranuova Bracciolini, via Vittorio Veneto, 19). Al piano di George Cables e alla batteria di Victor Lewis, che vantano una collaborazione di ben quattro decenni, dai gruppi degli anni settanta di Joe Henderson e Woody Shaw, Dexter Gordon, Stan Getz e Freddie Hubbard, si affiancheranno il contrabbasso di Darryl Hall e il sax tenore del bolognese Piero Odorici, collaboratore di Cables ormai da quindici anni. Il concerto del quartetto sarà incentrato soprattutto sulle musiche originali di Cables ma non mancheranno alcune composizioni di Lewis e Odorici. Il concerto sarà preceduto da una guida all’ascolto tenuta dal giornalista Alceste Ayroldi presso la biblioteca delle Fornaci e a seguire aperitivo nel foyer del teatro.

Biglietti: intero 10 €, ridotto 7 € per le date del 9/23 febbraio, 10 marzo e 27 aprile. Il 21 febbraio ingresso 5 € (non in prevendita in quanto è programmazione di Cinema 9 ½). Le altre date sono a ingresso libero.