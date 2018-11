Tutto pronto al “Christmas village” al Prato

La ruota panoramica illumina il cielo di Arezzo ed è pronta per offrire, a chiunque voglia salire sulle sue cabine rotanti, un panorama mozzafiato che abbraccia una delle città più belle d’Italia. Si alza il sipario su Arezzo Città del Natale 2018 l’atteso calendario di eventi voluto e organizzato dalla Fondazione Arezzo Intour con il Comune di Arezzo che prende il via domani 17 novembre e che proseguirà fino al prossimo 6 gennaio.

L’intera città toscana profuma di festa con il “Christmas village” allestito fino al 6 gennaio al Prato, l’area verde che domina Arezzo. Qui oltre alla ruota panoramica è possibile pattinare su una pista del ghiacciocircolare di circa 120 metri, mentre cupole geodetiche a forma di igloo ospitano un'area bambini e un ice bar regalando brividi di divertimento a grandi e piccini. Sempre al Prato un’ulteriore cupola geodetica accoglie un planetario che al suo interno offre proiezioni fulldome theater.

E, grazie a LargaBanda, il Christmas Village sarà coperto da un’area WIFI free così che tutti potranno condividere i momenti più belli usando l’hashtag #arezzocittadelnatale2018. Non mancheranno casine di legno che proporranno prodotti enogastronomici e di artigianato. Fino al 26 dicembre, il Prato ospita anche un grande villaggio Lego: 400 metri quadrati di esposizione, mostra e laboratori pick&build dove ogni sabato e domenica è possibile realizzare una costruzione da portare a casa.

In Piazza Grande, sempre fino al 26 dicembre, tornano i Mercatini di Natale curati da Confcommercio Arezzo con il Villaggio Tirolese. All’interno del Palazzo della Fraternita dei Laici la Casa di Babbo Natale offrirà laboratori per bambini e fine settimana ci saranno gli eventi collaterali.

Da non perdere, le visite guidate alla scoperta del centro storico, grazie allo speciale itinerario “Arezzo e la magia del Natale” e i mercatini di Piazza San Iacopo e Piazza Risorgimento.

E nel periodo natalizio tutta la città sarà animata da attrazioni luminose, allestimenti a tema, concerti e spettacoli che regaleranno atmosfere uniche e imperdibili fondendosi a meraviglia con il patrimonio artistico e culturale di Arezzo. In occasione di Arezzo Città del Natale, Atam spa ha previsto che nei giorni dall’8 al 25 dicembre le aree di parcheggio Mecenate e Baldaccio avranno il costo di 1 euro per l’intera giornata per tutti gli utenti. Arezzo Città del Natale è un progetto ideato e voluto dalla Fondazione Arezzo Intour, con il Comune di Arezzo e realizzato con la collaborazione di molte associazioni culturali e di categoria, aziende locali e artisti.

Tutte le informazioni sulle attività e gli orari del calendario Arezzo Città del Natale su www.arezzocittadelnatale.it. Facebook: Arezzo città del Natale; Instagram: arezzo_citta_del_natale

