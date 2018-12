“Tre volti” in proiezione a Le Fornaci

Dalla Svezia del XIII secolo all'Iran di oggi, passando per il sound della Russia anni '80 fino agli incontri paranormali contemporanei: queste le tematiche degli appuntamenti proposti da Cinema 9 e ½, la rassegna di cinema a cura dell'associazione Macma per il mese di dicembre via Vittorio Veneto 17, AR, ingresso intero 5€, ridotto 4€, 6 dicembre ingresso unico 3€.

E' in programma la proiezione di “Tre volti”, pellicola premiata con la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes 2018, firmata da Jafar Panahi. Il regista iraniano, già autore di “Taxi Teheran”, torna a parlare della condizione femminile in Iran. Behnaz Jafari, nota attrice iraniana, riceve il video di una ragazza che implora il suo aiuto per fuggire a una famiglia conservatrice e tiranna. Inizia così un viaggio, fatto di momenti comici e drammatici, dove incontrerà uomini e donne, conservatori e contestatari.