“The Kindergarten teacher” in programma alle Fornaci

Sarà ““The Kindergarten Teacher”, delicato lavoro della regista italo-americana Sara Colangelo, premiata allo scorso Sundance Film Festival, la proiezione in programma giovedì 10 gennaio, alle 21.30, presso l’auditorium Le Fornaci (via Vittorio Veneto 17, AR) all’interno di Cinema 9 e ½, la rassegna di cinema a cura dell'associazione Macma (via Vittorio Veneto 17, AR, ingresso intero 5€, ridotto 4€).

Il film, (tradotto in italiano con il titolo “Lontano da qui”), riprende la pellicola israeliana omonima del 2014. Maggie Gyllenhaal è Lisa Spinelli, una quarantenne insegnante di scuola materna che vive a Staten Island. Molto annoiata dalla sua vita borghese, si convince che il suo allievo di cinque anni Jimmy (Parker Sevak) è un genio poetico in erba, capace di comporre con disinvoltura poesie impressionantii. Lisa decide di proteggerlo da una società indifferente al suo talento e fa il possibile per educarlo, coltivando la sua dote in modo discutibile, spingendosi talvolta molto oltre i limiti della sua professione.

La rassegna proseguirà il 17 gennaio con “La donna elettrica”, storia tutta al femminile firmata dal regista Benedikt Erlingsson. A metà tra commedia ed eco-thriller, la pellicola racconta di Halla (Halldóra Geirharðsdóttir), una donna che dietro la normale routine di ogni giorno nasconde una vita segreta: come una moderna Diana compie azioni di sabotaggio contro le multinazionali che stanno devastando la sua terra, la splendida Islanda. Quando però una sua vecchia richiesta d’adozione va a buon fine e una bambina si affaccia a sorpresa nella sua vita, Halla dovrà affrontare la sua sfida più grande.

