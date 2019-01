“Ovunque proteggimi”, nuovo film del regista Bonifacio Angius in programma alle Fornaci

Sarà “Ovunque proteggimi”, nuovo film del regista sardo Bonifacio Angius, storia on the road di Alessandro e Francesca, due anime tormentate in fuga da tutto, la proiezione in programma giovedì 31 gennaio, alle 21.30, presso l’auditorium Le Fornaci (via Vittorio Veneto 17, AR) all’interno di Cinema 9 e ½, la rassegna di cinema a cura dell'associazione Macma (ingresso intero 5€, ridotto 4€). La proiezione sarà preceduta da um aperitivo cena con un menu speciale proposto da Ilaria Agnese Riboletti, chef di Pian della Fonte.

Presentato nel 2018 a Torino Film Festival, la pellicola annovera tra gli attori Alessandro Gazale, Francesca Niedda, Antonio Angius, Anna Ferruzzo, Gavino Ruda, Teresa Soro e Mario Olivieri. “Ovunque proteggimi” è la storia dell’incontro di due anime tormentate, una vicenda gonfia di vita, di amore, in cui la voglia di rinascere di Alessandro e Francesca fa a pugni con un mondo che non gli appartiene. L’incontro di due strane e intense solitudini, raccontate con una distanza piena di compassione. Un viaggio on the road di due disperati in fuga da tutto e da tutti, in uno scenario desolato e desolante fatto di polvere e stazioni di servizio. La linea d’asfalto tra Sassari e Cagliari diventa tutt’uno con la Route 66 e le sue reminiscenze cinematografiche. Il deserto californiano si mescola alla macchia mediterranea, la musica country americana alla canzone tradizionale sarda. Inizio ore 21.30.

Info www.lefornaci.org | auditoriumlefornaci@gmail.com | auditorium Le Fornaci, via Vittorio Veneto 17, Terranuova Bracciolini (AR)

Ingresso intero 5€, ridotto 4€ (per under 26 / over 65), abbonamento 10 spettacoli 30€, 5 spettacoli 17,50€