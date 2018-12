“Il settimo sigillo” in programma alle Fornaci

Dalla Svezia del XIII secolo all'Iran di oggi, passando per il sound della Russia anni '80 fino agli incontri paranormali contemporanei: saranno queste le tematiche degli appuntamenti proposti da Cinema 9 e ½, la rassegna di cinema a cura dell'associazione Macma per il mese di dicembre. Partenza giovedì 6 con “Il settimo sigillo”, capolavoro di Ingmar Bergman, nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, in programma alle 21.30 all'Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini (via Vittorio Veneto 17, AR 6 dicembre ingresso unico 3€).

“Il settimo sigillo”, capolavoro immortale di Bergman del 1957 - che viene qui riproposto in occasione dei 100 anni dalla nascita del regista nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna - racconta di Antonius Block, nobile cavaliere svedese, che recatosi come crociato in Terrasanta, ritorna ora nel suo Paese. Sbarcato sulla spiaggia svedese, trova ad attenderlo la Morte. Antonius, che durante gli anni vissuti in Terrasanta, tra battaglie cruente e lotte intime, ha sentito vacillare la propria fede, non vorrebbe morire prima di aver superato la crisi spirituale che lo travaglia. Egli propone quindi alla Morte di giocare con lui una partita a scacchi.