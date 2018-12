Negli Uci Cinemas arriva Dinosaurs

Dal 10 al 12 dicembre nelle multisale del Circuito UCI Cinemas arriva Dinosaurs, un viaggio emozionante alla scoperta dei giganti del passato raccontato attraverso l’esperienza di collezionisti, paleontologi e ricercatori. Il lungometraggio, diretto da Francesco Invernizzi e distribuito da Magnitudo con CHILI, è un vero e proprio road movie che porta lo spettatore alla scoperta dei luoghi misteriosi del pianeta che hanno ospitato e ospitano tutt’ora i resti imponenti dei dinosauri.

In Wyoming l’indagine ha portato ai campi di scavo spesso tenuti segreti dai paleontologi. In Sud Dakota il Black Hills Institute of Geological Research diretto da Peter Larson apre i battenti per presentarci gli esemplari più completi mai ritrovati fino a oggi. In Svizzera, nel canton Aargau, scopriamo un grande giacimento di Plateosauri, tra i più antichi mai trovati e tra i pochissimi a essere stati ritrovati eretti e non scomposti. A Trieste opera la ZOIC, realtà italiana specializzata nel restauro dei dinosauri. Questi sono solo alcuni dei luoghi che il documentario porta sul grande schermo, valorizzando le loro scoperte con un lavoro di post-produzione che ha permesso di cogliere dettagli spesso non visibili a occhio nudo.

Quelle che lo proietteranno l’11 dicembre alle 18:00 e alle 20:00 sono invece: UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Curno (BG), UCI Certosa (MI), UCI Cinemas Showville Bari (BA), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI MilanoFiori (MI), UCI Palermo, UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Red Carpet Matera, UCI Senigallia (AN), UCI Sinalunga, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Porto Sant’Elpidio (FM), UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), UCI Seven Gioia del Colle (BA).