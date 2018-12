Troppa grazia in proiezione a Le Fornaci

Dalla Svezia del XIII secolo all'Iran di oggi, passando per il sound della Russia anni '80 fino agli incontri paranormali contemporanei: queste le tematiche degli appuntamenti proposti da Cinema 9 e ½, la rassegna di cinema a cura dell'associazione Macma per il mese di dicembre via Vittorio Veneto 17, AR, ingresso intero 5€, ridotto 4€, 6 dicembre ingresso unico 3€.

Il 22 dicembre “Troppa grazia” commedia di Gianni Zanasi con Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston e Valerio Mastandrea È la storia di Lucia, geometra trentaseienne precaria che, dopo un incarico lavorativo, ha un incontro paranormale: inizia a vedere la Madonna, che le ordina di costruire una chiesa.