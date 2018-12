Dalla Svezia del XIII secolo all'Iran di oggi, passando per il sound della Russia anni '80 fino agli incontri paranormali contemporanei: queste le tematiche degli appuntamenti proposti da Cinema 9 e ½, la rassegna di cinema a cura dell'associazione Macma per il mese di dicembre (via Vittorio Veneto 17, AR, ingresso intero 5€, ridotto 4€).

Tra voglia di libertà e nostalgia, tra il surrealismo delle animazioni e la musica rock giovedì 13 dicembre è in programma “Summer”, biografia musicale firmata da Kirill Serebrennikov.Leningrado, un'estate dei primi anni '80: la scena rock è in pieno fermento. Viktor Tsoï, un giovane musicista seguace dei Led Zeppelin e David Bowie, sta cercando di farsi un nome. L'incontro con il suo idolo Mike e sua moglie, la bellissima Natacha, cambierà il corso del suo destino. Insieme costruiranno la leggenda di Viktor, che lo renderà immortale.