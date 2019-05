"Camucia in fiera" e "giornata del volontariato"

Il Comune di Cortona in collaborazione con Confesercenti Valdichiana organizza l’ormai tradizionale fiera che quest'anno si legherà ancora una volta in sinergia con la “Giornata del volontariato” organizzata dal Comune di Cortona. Raddoppia quindi l’appuntamento con “Camucia in fiera” e “la giornata del volontariato”. Doppio appuntamento tra sabato 11 e domenica 12 maggio a Camucia.

Camucia in fiera” e “la giornata del volontariato”. Dalle 9 alle 20 Piazza Sergardi sarà dedicata ai prodotti dell’artigianato artistico ed opere dell’ingegno creativo ed ai florovivaisti, mentre via Lauretana, via XXV Aprile e via Sandrelli ospiteranno oltre 50 espositori con capi d’abbigliamento, calzature, biancheria e casalinghi, dolci e prodotti da forno, frutta e verdura di stagione e molte altre sorprese. In fiera saranno presenti inoltre concessionarie auto cortonesi con le ultime novità del settore. E sarà una domenica di festa anche per le attività commerciali di Camucia, con i negozi aperti e con numerose attività come degustazioni, dimostrazioni e altro ancora.

“L’appuntamento con ‘Camucia in fiera’ – sottolinea Lucio Gori responsabile Confesercenti Valdichiana – è un evento atteso ed importante per Camucia. Un’iniziativa promossa sia per le attività ambulanti sia per quelle su sede fissa di Camucia. Confesercenti crede fortemente che questa iniziativa possa ancora una volta costituire non solo un’importante evento di natura commerciale per le attività ambulanti che parteciperanno alla fiera, ma anche un importante momento di animazione commerciale e sociale per Camucia ed il suo centro commerciale naturale, nonché per l’intero territorio comunale”.

“Sono molto contenta che il progetto della Giornata del Volontariato - dichiara il Sindaco di Cortona Francesca Basanieri - che abbiamo fatto partire ad inizio legislatura, anche quest’anno si incroci con quello di Confesercenti e la Fiera della manifestazione “Camucia in fiera”. Sono queste sinergie che fanno crescere i progetti ed è con questa collaborazione che possiamo dare un contributo concreto per sostenere lo sviluppo e l’economia di Camucia. Per noi è stato un impegno prioritario quello di costruire occasioni di crescita per Camucia, l’obiettivo è stato quello di creare eventi per rendere più vivibile la città e rafforzare la consapevolezza della comunità. La Giornata del Volontariato, vuole rendere merito a chi da sempre collabora e partecipa ai numerosi progetti che sono presenti nel nostro territorio e che ci hanno visto come Comune spesso essere riconosciuti come esempio in Toscana e non solo”.

“Per il nostro istituto, dichiara Carlo Burbi di Banca Popolare di Cortona, è una manifestazione molto importante, siamo orgogliosi di sostenerla. La banca è e sarà sempre al fianco delle attività produttive e commerciali del territorio e di tutte le famiglie cortonesi.”

Previsti spettacoli musicali e intrattenimenti per i più piccoli.

Si partirà sabato 11 maggio con l’iniziativa Sport, Solidarietà e Pace presso la Palestra Comunale di Camucia dove, tra le 15 e le 18.30 si svolgeranno tornei di Calcetto della solidarietà - Campo da Calcetto della Piscina comunale di Camucia e Campo da calcetto della Palestra Scuola media di Camucia

Alle ore 15,00 alla Palestra Scuola media di Camucia esibizione degli “ Sbandieratori “ dell’IC 2 –Terontola a partire dalle 15,15 Tornei calcetto per ragazzi e adulti. Alle ore 18 Band IC1 Cortona - e Premiazioni tornei

L’organizzazione è dell’Ufficio Sport, dell’Associazione Diamo gusto alla vita e del Centro Sportivo italiano.

Al Circolo ARCI della Polisportiva di Tavarnelle dalle ore 16 via al progetto AFA DAY 2019 incontri con gli esperti per la promozione dei corsi di Attività Fisica Adattata e di corretti stili di vita, Archeotrekking con visita guidata alla Tomba Etrusca di Mezzavia e cena con menù salutare. Organizzazione a cura della Zona Distretto Valdichiana Aretina e Ufficio Sport.

Domenica 12 maggio via alla grande giornata del Volontariato e a Camucia in Fiera: Mercatini, esposizioni, laboratori, a cura delle Scuole, Associazioni di volontariato, Cooperative, strutture (IC1,IC2,Istituto VEGNI, Istituto SIGNORELLI, Ass. DIAMOGUSTOALLAVITA, RAGAZZI SPECIALI, ,AVIS, AUSER, AIMA, FRATRES, UNITRE, AVO, VOLONTARIATO VINCENZIANO , CENTRO SOCIALE TERONTOLA, CENTRO AGGREGAZIONE CAMUCIA, ADIVAL, CALCIT, PRONTO DONNA, AGESCI, DONNE INSIEME, UNICEF, Cooperativa ATHENA, Consorzio COMARS, ISTITUTO CAM ,Comunità BORGO INSIEME, Centro Residenziale SERNINI, Ass. ETRURIA ANIMALS, ASS. L’ARCA progetto CESVOT “Giovani e beni comuni”, PRO LOCO CENTOIA, VAB, MISERICORDIE)

OPEN DAY NIDO E SPAZIO GIOCO “Il Castello” ore 16,00-18,00

Radio Incontri raccoglierà, durante la giornata, le testimonianze e le esperienze delle varie Associazioni di volontariato presenti e alcuni momenti dei suoi principali programmi e metterà i suoi speakers a disposizione per animazione e interventi.

Ai Giardini RONDO’ ecco che troviamo il GIARDINO DEI DIRITTI (laboratori ,libri, giochi per bambini, adulti e anziani ) a cura di AGESCI – COMARS – ATHENA - UNICEF dalle 10,00 alle 19,00

PLANETARIO dalle ore 10- 19,00 presso la Scuola Elementare di via Zampagni (APERTURA), sara’ allestito il gonfiabile COSMOGUSCIO , dal giardino Rondo’ partira’ un PEDIBUS con fermate/Cartelloni per arrivare a via Zampagni a cura di Coop Athena . Volontari AUSER in via R.Elena incrocio via Zampagni per il passaggio dei bambini ( interruzione dalle ore 12,30 alle 15,00 circa)

Ore 10,30 -11,30 davanti ai giardini Rondo’, Parliamo insieme di Solidarieta’, beni Comuni e promozione di corretti stili di vita . A intercalare “L’Altro Saremo” a cura del CAM

SE NON NE PARLI, NON LO SAPRA’ MAI NESSUNO – Ass. PRONTO DONNA

DIABESITA’ : una sfida (a che punto siamo?) - ADIVAL – Scuole

AIMA Promozione Progetto “Pronto Badante”

CALCIT – presentazione “Cortona in salute “

SERVIZI SOCIALI - COMARS – Invecchiamento Attivo e Percorsi della Memoria

L’ARCA “ Giovani e beni comuni”

CESVOT

Giardini Rondò ore 15.00-18.30

· 15-17:30 Cortona Music Contest: concorso musicale per gruppi emergenti

· 17,30 CAM RIDENS

· 17,45 – Sfilata di Moda dal Mondo e musica etnica- Ass. Donne Insieme (cambio al NIDO)

· CAM RIDENS

· 18:00 Saggio di chitarra Oratorio Camucia

· Conclusione della sfilata di Moda dal Mondo

La manifestazione è promossa da Comune di Cortona, Confesercenti, Cesvot, Diamo Gusto alla Vita, Agesci, Amici di Vada, Fiab, Centro Sportivo Italiano Comitato di Arezzo con il sostegno della Banca Popolare di Cortona.