Caffè Corsini ospita il corso di “Q processing”

Quanto e come incidono i metodi di lavorazione e di fermentazione del caffè sul gusto finale in tazza? Caffè Corsini, l’azienda aretina che esporta i suoi prodotti in tutto il mondo, ospita il corso di “Q processing” con certificazione di I livello a cura del Coffee Quality Institute, prima masterclass in Italia, dedicata a torrefattori, baristi ed esperti del settore, che vogliano approfondire la conoscenza su processi produttivi e aspetti gustativi del caffè. Le lezioni, in collaborazione con Ditta Artigianale, linea di caffetterie specialty e microtorrefazione, avranno luogo mercoledì 28 e giovedì 29 novembre presso la sede dell’azienda caffeicola (via del Sembolino, 62-64, Badia al Pino- AR), dalle ore 9 alle 17.

A introdurre il corso, sarà Francesco Sanapo, pluripremiato campione di caffè, ideatore del brand Ditta Artigianale e titolare dei due store fiorentini, mentre Luz Stella Artajo Medina, dottoressa di ricerca in economia e scienza del caffè e membro del CQI, ente certificatore di qualità nel mondo del caffè, entrerà nel merito delle nozioni tecniche.

“Lo scopo di queste due giornate è quello di far capire ai professionisti del settore quanto sia importante imparare a riconoscere i processi di lavorazione e fermentazione del caffè. – ha dichiarato Francesco Sanapo - Con Ditta Artigianale siamo tra i primi in Italia a organizzare un evento come questo, un corso che catapulterà i partecipanti all’origine del gusto, fino a individuare tutti gli aspetti che maggiormente incidono sul sapore finale in tazza. Questo è solo il primo di una serie di appuntamenti in cui ospiteramo i maggiori esperti di caffè”.

La masterclass sarà incentrata principalmente sul cupping ma prevede anche lezioni e attività di gruppo. Tra i vari argomenti: la storia della lavorazione del caffè, l’anatomia del chicco, assaggio comparativo dei metodi principali di lavorazione, approfondimento sulla fermentazione, asciugatura del caffè, problemi e sfide del futuro, a partire da tematiche ambientali e sociali.

Al termine dei due giorni è previsto un esame propedeutico alla certificazione di I livello di “Q –Processing”. Per info e prenotazioni: francesco@dittaartigianale.it – disponibilità limitata.