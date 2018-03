Zucchetti Centro Sistemi, roadshow di eventi per la fatturazione elettronica B2B

La fatturazione elettronica B2B è realtà. Se fino a ieri solo i fornitori della Pa erano obbligati a inviare fatture in formato elettronico, ora il processo di scambio delle fatture elettroniche si estende anche ai soggetti privati. Con la nuova Legge di Bilancio 2018 infatti è stato introdotto a partire dal prossimo anno l’obbligo della fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati.

Al fine di presentare tutte le novità normative e le opportunità derivanti dalla nuova legge, Zucchetti Centro sistemi (Zcs) ha organizzato un roadshow di eventi.

I due appuntamenti per la Toscana sono previsti per domani, martedì 27 con orari 9.00 -13.00 e 14.00-17.30 e Mercoledì 28 Marzo con orario 9.00-13.00 , presso la sede di Zcs in via Lungarno n.248 Terranuova Bracciolini.

Per scoprire tutte le date, il programma e procedere all’iscrizione gratuita ad una delle tappe è sufficiente visitare il sito www.zcscompany.com