VicenzaOro settembre: Arezzo non molla. Giordini: “Da aprile brusco calo dell’export ma il settore resta unito”

La congiuntura non è sicuramente delle più incoraggianti ma, nonostante questo, gli orafi aretini ci sono e impongono la propria presenza.

L’edizione 2018 di VicenzaOro di settembre si conclude con uno scenario tra luci ed ombre.

L’analisi è quella fornita direttamente dalla presidente di Federorafi di Confindustria Toscana del Sud Giordana Giordini che, sul finire della manifestazione stila un bilancio per quello che concerne la categoria e soprattutto il comporto provinciale.

Ma prima ancora è l’Istat a fare i conti sullo stato di salute dell’oreficeria.

Secondo le ultime elaborazioni infatti nei primi sei mesi dell’anno si è registrata una flessione delle vendite e delle importazioni per quello che riguarda l’oro Made in Italy.

Dopo un primo trimestre iniziato positivamente, con le esportazioni in forte crescita, nel mese di aprile si è registrato un brusco cambio di passo, fino ad arrivare ad un calo complessivo del 2,4 % nel mese di maggio, quando anche le importazioni hanno toccato il -2,7%. Se si analizzano i flussi di export del distretto aretino, calano quelli verso le top destinations Emirati Arabi (-13.2%) e Stati Uniti (-14,4%), mentre aumentano Hong Kong (+ 2,2%) e Francia (+ 18,3%). In crescita anche il fatturato verso la Turchia, conseguenza dello spostamento del business da Dubai, con un +7,3%. Il Distretto orafo aretino comunque mantiene un trend positivo con un + 0,2% sull’export.